"مدخلي" ينال الدكتوراه العالمية في القراءات من جامعة أم القرى

بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى

حصل إمام وخطيب جامع حسين عرب بالمجمع الخيري للشيخ عبد العزيز الموسى بمكة المكرمة، المحاضر في جامعة أم القرى بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها قسم إعداد المعلمين، الشيخ عبد الرحمن بن محمد علوش مدخلي، على درجة الدكتوراه العالمية في القراءات بدرجة ٩٨ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وكانت رسالة الدكتوراه المقدمة، تحت عنوان: (الملخص في الوقف والابتداء للإمام أبي الحسن الباقولي -دراسة وتحقيقاً).

"سبق" تبارك للدكتور "عبد الرحمن مدخلي" على هذه الدرجة العلمية، سائلة الله، أن ينفع به الإسلام والمسلمين.

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22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 08:12 PM

بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى

"مدخلي" ينال الدكتوراه العالمية في القراءات من جامعة أم القرى

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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حصل إمام وخطيب جامع حسين عرب بالمجمع الخيري للشيخ عبد العزيز الموسى بمكة المكرمة، المحاضر في جامعة أم القرى بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها قسم إعداد المعلمين، الشيخ عبد الرحمن بن محمد علوش مدخلي، على درجة الدكتوراه العالمية في القراءات بدرجة ٩٨ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وكانت رسالة الدكتوراه المقدمة، تحت عنوان: (الملخص في الوقف والابتداء للإمام أبي الحسن الباقولي -دراسة وتحقيقاً).

"سبق" تبارك للدكتور "عبد الرحمن مدخلي" على هذه الدرجة العلمية، سائلة الله، أن ينفع به الإسلام والمسلمين.

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