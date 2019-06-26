الاتحاد الدولي للنقل الجوي يُدين العدوان الحوثي على مطار أبها الدولي

قدّم تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين في الحادث الإرهابي

أدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، العدوان الإرهابي من المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، وكذلك يُدين أي استهداف للطيران المدني، سواء ركابًا أو مرافق أو عمليات في جميع الصراعات.

وقدّم اتحاد النقل الجوي الدولي، تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين.