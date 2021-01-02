"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38

البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 38.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY.

وكانت إجمالي الدفعات قد بلغت منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر، 86 مليار ريال سعودي.

برنامج حساب المواطن

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02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442 04:05 PM

البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 38.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY.

وكانت إجمالي الدفعات قد بلغت منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر، 86 مليار ريال سعودي.

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