"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 38.
وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY.
وكانت إجمالي الدفعات قد بلغت منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر، 86 مليار ريال سعودي.برنامج حساب المواطن
البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية
أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 38.
وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY.
وكانت إجمالي الدفعات قد بلغت منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر، 86 مليار ريال سعودي.