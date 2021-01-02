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البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية

"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 38

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 38.

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ecs.page.link/NKWGY.

وكانت إجمالي الدفعات قد بلغت منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر، 86 مليار ريال سعودي.