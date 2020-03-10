بعدما حدث معي في أبو ظبي.. "السليمان": أرجو منح المواطنين مهلة للعودة

قال: رتبنا عودة المخالفين من إيران وأمهلنا القادمين من دول الخليج

بعدما حدث معه في أبو ظبي، يتمنى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن يمنح قرار تعليق السفر، مهلة للمواطنين العالقين من أجل العودة إلى المملكة، وذلك على غرار ترتيبات عودة المخالفين من إيران والمهلة الممنوحة للقادمين من دول الخليج عبر المنافذ البرية.

حدث في أبو ظبي

وفي مقاله "السعوديون العالقون في الخارج!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "عدت قبل يومين من إحدى العواصم الأوروبية مرورًا بأبوظبي التي توقفت رحلة المواصلة فيها 7 ساعات، تخيلت وضعي لو أن قرار منع السفر من وإلى الدول التي حددتها وزارة الداخلية، ومنها الإمارات، قد صدر وأنا عالق هناك خلال تلك الساعات السبع، كيف سأتصرف؟!".

مهلة للعودة

ويعلق "السليمان"، قائلاً: "لذلك كنت أرجو أن يمنح القرار مهلة للمواطنين والمقيمين للدخول أو الخروج للدول المذكورة على غرار المهلة التي منحت قبل إغلاق منافذ السفر البرية مع دول الخليج، أو على الأقل إرشاد المواطنين لما يتعين عليهم فعله، فليس كل مسافر قادر على تحمل مصاريف الإقامة والمعيشة لمدة تتجاوز مدة سفره المعلومة التي قد تكون رحلة عمل قصيرة أو إجازة خاطفة برفقة العائلة!".

الدولة ستقف إلى جوار مواطنيها

ويؤكد "السليمان" أن الدولة ستقف إلى جوار مواطنيها، ويقول: "ولا شك عندي أن الدولة ستقف إلى جوار مواطنيها كما تفعل دائمًا وستفتح السفارات السعودية صدورها قبل أبوابها لتقديم كل مساعدة للمواطنين العالقين في تلك الدول ‪والترتيب لعودتهم، فقد مدت الدولة يد العون لانتشال المواطنين المخالفين الذين سافروا إلى إيران فكيف بالمواطنين الذين سافروا بشكل نظامي ولأسباب مشروعة قبل أن يداهمهم قرار إغلاق أبواب السفر المفاجئ، لكن الإعلان عنها مقرونًا بالبيان كان سيوفر الكثير من الإرباك والقلق على المسافرين العالقين في الخارج!".

الظروف مربكة

وينهي "السليمان"، قائلاً: "الأكيد أن الكثيرين في الداخل قد تخلوا عن خططهم للسفر غير الضروري للخارج، كما أن المتواجدين في الخارج قد حرصوا على العودة، فالظروف التي يمر بها العالم اليوم مربكة وتوجب التعامل بكل مسؤولية للمساهمة في الحد من انتشار المرض وقصر مدة أزمته!".