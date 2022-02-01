بعد الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين .. الجواد "ميراكلس" يتأهل لكأس السعودية

تأهل الجواد "ماكينج ميراكلس" لكأس السعودية بعد الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، لينضم إلى الجوادين "مشرف، وسيليواي" في هذا السباق البالغ قيمة جوائزه 20 مليون دولار، وذلك بعد تتويجه بكأس تشيستر 2019، وكأس ولي العهد الفئة الأولى مرتين تحت قيادة أليكسيس مورينو بكأس خادم الحرمين الشريفين، الفئة الأولى، في ميدان الملك عبدالعزيز يوم الخميس الماضي.



وكان الجواد ماكينج ميراكلس تحت إشراف مارك جونستون وبيع في مزاد تاترسيلز للخيول 2019، وقد حقق الجواد البالغ من العمر سبع سنوات فوزه الخامس من ثمانية سباقات في السعودية واستحق الآن بطاقة تلقائية في سباق الخيل الأغلى في العالم.



وقد أقيمت أربعة سباقات أخرى للتأهل ضمن سباقات الحفل الماضي في ميدان الملك عبد العزيز، حيث فاز الخيال البرتغالي ريكاردو فيريرا بثلاثة منها: السباق التأهيلي لكأس 1351 العشبي الفئة الثالثة "تيرف سبرينت 1351" على صهوة كولد فرونت، والسباق التأهيلي لكأس نيوم العشبي الفئة الثالثة ومسافته 2100 م "نيوم تيرف" على صهوة فلاينغ فست، والسباق التأهيلي لكأس الرياض الرملي للسرعة الفئة الثالثة "الرياض ديرت سبرينت" على صهوة روك ساوند، فيما فاز بالسباق التأهيلي الرابع لكأس ديربي السعودية الفئة الثالثة الجواد المثنى، بقيادة الخيال وجبرتو راموس، في حين كان هناك أيضاً شوط تأهيلي مخصص لـسباق الخيول العربية الأصيلة "عبية كلاسيك"، الفئة الثانية، بلغت قيمته مليوني دولار، أقيم يوم الخميس الماضي للفائز بكأس الدرعية، وتوّج فيه الجواد برنس عامر بقيادة الخيال محمد سليمان.



يذكر أنه في ذات اليوم "الخميس" أقيم شوط كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المصنف بالفئة الأولى، وفاز به سليفستر دي سوزا على صهوة الجواد المبير.