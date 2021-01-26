الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على 5 محافظات في جازان

مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وأوضح المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.