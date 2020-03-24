مصر تمدد تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين لمواجهة "كورونا"

السماح باستمرار رحلات إعادة السائحين لبلادهم

أفاد وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل، اليوم (الثلاثاء)، بأن مصر مدت تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين اعتبارًا من أول أبريل (نيسان) المقبل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أنه تقرر السماح باستمرار رحلات إعادة السائحين إلى بلدانهم، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت مصر قد علقت حركة الطيران في المطارات المصرية في 19 مارس (آذار) الجاري، وكان مقررًا أن يسري القرار حتى نهاية الشهر.

فيروس كورونا الجديد

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24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 04:23 PM

السماح باستمرار رحلات إعادة السائحين لبلادهم

مصر تمدد تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين لمواجهة "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل، اليوم (الثلاثاء)، بأن مصر مدت تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين اعتبارًا من أول أبريل (نيسان) المقبل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أنه تقرر السماح باستمرار رحلات إعادة السائحين إلى بلدانهم، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت مصر قد علقت حركة الطيران في المطارات المصرية في 19 مارس (آذار) الجاري، وكان مقررًا أن يسري القرار حتى نهاية الشهر.

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