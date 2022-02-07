فيروس كورونا في العالم يُودي بحياة أكثر من 6 ملايين ويُصيب 391.88 مليون

تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم بتسجيل 905324 حالة وفاة

أدّى تفشي فيروس كورونا في العالم إلى وفاة ستة ملايين و102793 شخصاً وإصابة أكثر من 391.88 مليون نسمة.

وتصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم بتسجيل 905324 حالة وفاة و76354968 إصابة، تليها الهند بتسجيل 501979 وفاة و42188138 إصابة.