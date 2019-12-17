انطلاق حملة كشف كسل العين والعيوب الانكسارية على أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة بروضات القنفذة

الحملة مستمرة إلى نهاية العام الدراسي في جميع الروضات بالمحافظة ومراكزها

تنفذ صحة القنفذة- ممثلة في البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى- الحملة الوطنية للكشف على طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال بمحافظة القنفذة ومراكزها، وتستهدف الحملة الكشف على جميع الأطفال من عمر 4 - 5 سنوات عن العيوب الانكسارية وكسل العين، وكذلك مرض التراكوما، وتستمر الحملة إلى نهاية العام الدراسي الحالي 1441هـ في جميع الروضات بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

من جانب آخر، أوضح الناطق الإعلامي لصحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي، أن الحملة تستهدف تغطية جميع الروضات بالمحافظة والتي تقدر بأكثر من 90 روضة والكشف على أكثر من 5000 طالب وطالبة بنهاية العام الدراسي الحالي ١٤٤١هـ.

وأشار إلى وصول عدد الطلاب والطالبات الذي تم الكشف عليهم خلال منتصف الفصل الدراسي الأول من العام الحالي ١٤٤١ هـ إلى ٧٥٣ طالبًا وطالبة، فيما تم اكتشاف ( 264 ) حالة تمثلت في 189 حالة أخطاء انكسارية و 75 حالة كسل العين، مؤكدًا أنه قد تم تحويلهم جميعًا لاستكمال الفحوص اللازمة والعلاج.

ولفت "المتحمي" إلى أنه تم توزيع منشورات توعوية لأولياء أمور الطلاب توضح أهمية الفحص المبكر للأطفال في هذا العمر؛ لما يترتب عليه من المحافظة على صحة العين وسلامة النظر.