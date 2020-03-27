ياسر القحطاني يشارك في حملة الاتحاد الآسيوي لإيقاف فايروس "كورونا"

شارك النجم ياسر القحطاني في حملة إيقاف سلسلة المرض التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمشاركة أبرز نجوم القارة، وذلك من أجل التوعية العامة وتشجيع الناس من كافة أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فايروس كورنا المتجدد (كوفيد-19).

ويظهر في هذا الجزء النجم السعودي ياسر القحطاني، اللاعب السابق في منتخب السعودية ونادي الهلال، والمدربة تشان يون تينغ من هونغ كونغ والمهاجم الأسترالي آدم تاغارت لاعب نادي سوون بسامسونغ بلو وينغز.

وقام الاتحاد الآسيوي يوم الخميس بإطلاق حملة إيقاف سلسلة المرض، عبر هاشتاغ #BreakTheChain والتي تحمل رسالة التضامن في هذه الظروف، وكذلك الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خاصة من خلال البقاء في المنازل وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مساحة مع الآخرين، وكذلك احترام قواعد العزل الشخصي. وقد حظيت هذه الحملة باهتمام ومتابعة وإشادة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وقد خاض القحطاني 112 مباراة دولية مع منتخب السعودية، سجل خلالها 42 هدفًا من بينها هدف التعادل في مرمى تونس خلال نهائيات كأس العالم 2006.



وقال القحطاني: حملة إيقاف سلسلة المرض في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترسل رسالة قوية وموحدة للأمل والمسؤولية الاجتماعية، وأنا سعيد لتمكني من إظهار دعمي في تذكير الجميع بأننا معاً في هذا الأمر، وكذلك أننا يمكن أن نواجه انتشار فايروس كوفيد-19 بشكل جماعي.