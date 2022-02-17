ضبط 13547 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي داخل مركبة "يمني" بعسير

أوقع به مركز الضبط الأمني بالحريضة واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن مركز الضبط الأمني بالحريضة، قبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته (13.547) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته.

وتابع: جرى إيقافه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.