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تستمر في الازدهار 8 أسابيع ودائمة الخضرة وتحتاج إلى كميات قليلة من المياه

تعطي رائحة مميزة.. أمانة عسير تزرع ٢٥ ألف شجرة جاكراندا في أبها

زرعت أمانة منطقة عسير خلال العام الجاري ٢٥ ألف شجرة جاكراندا في مدينة أبها؛ بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي، وتجميل الشوارع.

وتستمر شجرة الجاكرندا في الإزهار لفترة تصل إلى 8 أسابيع، وتعطي رائحة عطرية مميزة تنتشر بعد هطول الأمطار، فهي دائمة الخضرة ولا تحتاج إلا لكميات قليلة من المياه، ولا تشكّل خطورة على البنية التحتية.