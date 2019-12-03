اكتمال عقد نجوم التنس المتنافسين على "كأس الدرعية"

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "كأس الدرعية للتنس" انضمام الفرنسي "جاييل مونفيس" والألماني "يان لينارد ستراف" لقائمة النجوم العالميين الـ8 الذين يستعدون لخوض غمار المنافسات المرتقبة لأول مرة في المملكة العربية السعودية على ميدان الدرعية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري.

ويحتل الفرنسي "جاييل مونفيس" التصنيف العاشر عالمياً لرابطة محترفي التنس، حيث يأمل النجم الصاعد في تحقيق لقب مهم في مسيرته يتمثل بكأس الدرعية، فيما يعد الألماني يان لينارد أحد أبرز النجوم الصاعدة في بلاده باحتلاله التصنيف الثاني هناك، ونجح خلال مسيرته في تحقيق رقم شخصي مهم يتمثل بفوزه في 35 مباراة فردية خلال عام 2019 فضلاً عن كونه يحتل التصنيف الـ35 عالميًّا.

من جهته قال الرئيس المشارك لمجموعة "بازل" الرياضي الجهة المنظمة للبطولة بيتر مايكل رايشل: "تشهد النسخة الأولى من البطولة قدوم باقة من أبرز المواهب العالمية إلى المملكة العربية السعودية للمرة الأولى على الإطلاق، ويُعد جاييل مونفيس واحداً من أشهر الأسماء في هذه الرياضة، مؤكداً أنّ اللاعب سيحظى بإعجاب الجمهور في المملكة، والأمر ذاته ينطبق على يان لينارد ستراف، الذي قدم أفضل مستوياته في عام 2019 على الإطلاق خلال مسيرته الاحترافية في رياضة التنس، وهو المصنف الثاني في ألمانيا حالياً، مبيناً أن مبارياته تعرف بأنها من أكثر المباريات إثارة وحماسًا، واعداً عشاق التنس ببطولة استثنائية مليئة بالتنافس الشريف".

يذكر أن اللجنة المنظمة كانت قد أعلنت في وقت سابق مشاركة 6 نجوم عالميين هم السويسري "ستان فافرينكا" الفائز بثلاثة ألقاب "جراند سلام"، والمصنف الثالث عالمياً سابقاً، والروسي "دانييل ميدفيدف" المصنف الخامس عالمياً الذي حظي بعام استثنائي وصل فيه إلى 6 نهائيات متتالية، بما فيها بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2019، والذي سيمنح بدوره عشاق رياضة التنس في السعودية الكثير من المتعة، ويُعد اللاعب البالغ 23 عاماً من العمر، واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين الذين يتوقع لهم أن يكسروا احتكار عمالقة اللعبة الثلاثة، روجر فيدرير ونوفاك دجوكوفيتش ورافائيل نادال، في المستقبل القريب.



وتضم القائمة كلاً من الإيطالي "فابيو فوجيني" المصنف 12 عالمياً وأول إيطالي يفوز بلقب بطولة "ماسترز 1000" لرابطة محترفي التنس هذا العام في مونتي كارلو، إلى جانب البلجيكي المتألق "دافيد جوفين"؛ والأمريكي "جون أيسنر" صاحب الإرسالات الساحقة، والفرنسي "لوكاس بويل" الحائز على خمس بطولات لرابطة محترفي التنس، الذي وصل إلى نصف نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام.

