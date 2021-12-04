جمعية تداوي الصحية بـ"شرورة" تكرّم شركة الجميح

تقديرًا لدعمها السخي في خدمة المرضى المحتاجين

كرّمت جمعية تداوي الصحية بمحافظة شرورة ممثلة برئيس مجلس الإدارة صالح بن سالم الصيعري شركة الجميح القابضة، وذلك تقديرًا لها في الدعم السخي لتأسيس الجمعية من أجل القيام بدورها في خدمة المرضى المحتاجين بالمحافظة ومراكزها.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية تداوي الصحية بشرورة صالح بن سالم الصيعري: نشكر شركة الجميح لدعمها تأسيس الجمعية من أجل خدمة المرضى المحتاجين.. سائلًاً الله أن يجزل لهم في الأجر والمثوبة، داعيًا رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية لدعم الجمعية.