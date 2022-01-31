المملكة تدين بشدة محاولات الحوثي استهداف المناطق والأعيان المدنية في الإمارات

أكدت وقوفها التام مع أبو ظبي في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها

أدانت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي.

وأكدت المملكة وقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشددة على استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للميليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وجددت وزارة الخارجية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.