"جامعة شقراء" تقيم حفلها السنوي لاستقبال الطلاب المستجدين

برعاية مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، أقامت جامعة شقراء -ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية- الحفل السنوي للطلاب المستجدين، في مسرح المدينة الجامعية بالجامعة.

وبدأ حفل استقبال الطلاب المستجدين بالسلام الملكي، ثم استمع الحضور لتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى راعي الحفل مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري كلمة رحّب خلالها بالطلاب ووكلاء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية.

وحث "الأسمري" في كلمته، أبناءَه الطلاب على طلب العلم، والاجتهاد والانضباط، والاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الجامعة، وقال: أنتم أمل الوطن ومستقبله، والوطن يستثمر فيكم لتكونوا قادة النجاح والتطوير.

بعد ذلك قُدّم عرض مرئي عن مسيرة جامعة شقراء، تلاه كلمة الطلاب المستجدين، ثم عرض مرئي لعمادة القبول والتسجيل شَمِلَ إرشادات وتوجيهات في كيفية تسجيل المواد وغيرها من الأمور التي تعني الطالب.

وكان لعمادة شؤون المكتبات عرض مرئي تناول الخدمات المتعددة التي تقدّمها للطلاب ومنسوبي الجامعة، كما قدمت عمادة شؤون الطلاب عرضًا مرئيًّا يُبيّن مجمل الخدمات التي تقدّمها للطلاب.

وفي ختام الحفل، افتتح مدير الجامعة المعرضَ المُعَد بهذه المناسبة، واطلع الجميع على أركانه التي تحتوي على العديد من النشرات والمطويات والعروض التي تهم الطالب المستجد.