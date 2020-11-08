خلال 24 ساعة.. المغرب تسجّل 4596 إصابة بكورونا و75 وفاة

سجّلت المغرب 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و75 حالة وفاة , خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 256 ألفاً و781.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 209 آلاف و801 , فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4272 وفاة.
إجمالي الإصابات بلغ أكثر من 256 ألفاً والوفيات 4272 شخصاً
سجّلت المغرب 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و75 حالة وفاة , خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 256 ألفاً و781.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 209 آلاف و801 , فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4272 وفاة.