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إجمالي الإصابات بلغ أكثر من 256 ألفاً والوفيات 4272 شخصاً

خلال 24 ساعة.. المغرب تسجّل 4596 إصابة بكورونا و75 وفاة

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سجّلت المغرب 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و75 حالة وفاة , خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 256 ألفاً و781.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 209 آلاف و801 , فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4272 وفاة.

