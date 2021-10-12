"سيسكو" بالرياض تحقق المركز الثالث في قائمة التميز الماسية

على مستوى أكاديميات المؤسسة للعام التدريبي 1441-1442

حقّقت أكاديمية سيسكو في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض المركز الثالث في قائمة التميز الماسية والترتيب العام "TOP 10 Academies" التي تم إعلان نتائجها يوم أمس، وذلك على مستوى أكاديميات المؤسسة للعام التدريبي 1441-1442.

وأوضح مشرف أكاديمية سيسكو المهندس محمد الفضلي، أنه ليس بمستغرب على الكلية من إدارة ومدربين هذا التميز والإبداع؛ لما لهم من دور كبير في تحفيز وتشجيع المتدربين للاستفادة الكاملة من الأكاديميات العالمية وتحقيق النتائج المرجوة منها في ظل مشاريع الرؤية، التي من أبرزها مبادرة تنمية القدرات البشرية، الذي تلعب المؤسسة دورًا بارزًا فيه، متمنيًا للكلية المزيد من التقدم والنجاح.

من جانبه أكّد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أن الكلية تنافس دائمًا على المراكز الأولى في المسابقات التي تخوضها والتصنيفات التي تشارك فيها، وهذا يأتي من إيماننا بقدرات أبنائنا المتدربين ومهاراتهم.