اليمن..غارات تستهدف مواقع للحوثيين في "الحديدة"

قصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية: مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في منطقة الجبانة، التابعة لمديرية "الحالي".
وأضافت: هزّت انفجارات عنيفة أرجاء المديرية جراء الغارات وأعقبها تصاعد كثيف للأدخنة وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.
انفجارات هزّت أرجاء مديرية "الحالي" أعقبها دخان كثيف
قصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية: مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في منطقة الجبانة، التابعة لمديرية "الحالي".
وأضافت: هزّت انفجارات عنيفة أرجاء المديرية جراء الغارات وأعقبها تصاعد كثيف للأدخنة وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.