اليمن..غارات تستهدف مواقع للحوثيين في "الحديدة"

انفجارات هزّت أرجاء مديرية "الحالي" أعقبها دخان كثيف

قصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية: مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في منطقة الجبانة، التابعة لمديرية "الحالي".

وأضافت: هزّت انفجارات عنيفة أرجاء المديرية جراء الغارات وأعقبها تصاعد كثيف للأدخنة وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.

14

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 02:10 PM

انفجارات هزّت أرجاء مديرية "الحالي" أعقبها دخان كثيف

اليمن..غارات تستهدف مواقع للحوثيين في "الحديدة"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الحديدة

0 7,963

قصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية: مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في منطقة الجبانة، التابعة لمديرية "الحالي".

وأضافت: هزّت انفجارات عنيفة أرجاء المديرية جراء الغارات وأعقبها تصاعد كثيف للأدخنة وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018