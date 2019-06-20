"الإسكان": إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني الأسبوع المقبل

المتحدث الرسمي: سيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي

أكد متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم أنه سيتم إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل.



وقال عبر حسابه في تويتر: "سيتم إيداع دعم القروض العقارية لأهالينا مستفيدي #سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم، علماً بأنه يشمل مستفيدي الوزارة والصندوق، وسيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي"، ويمكن مراجعة حاسبة الدعم من خلال الرابط:https://sakani.housing.sa/calculator