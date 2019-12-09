وكيل "العمل": خدمات الوزارة مؤتمتة بنسبة 95٪.. وهذه مزايانا لعملاء "الصفوة"

قال: برنامج من شأنه أن يرفع التنافسية بين المنشآت ويزيد التوطين ويرتقي للتصنيف

كشف وكيل الوزارة للشؤون العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالمجيد الرشودي، أن خدمات الوزارة مؤتمتة بنسبة 95٪ في سياق حديثه عن المميزات والتسهيلات والدعم الذي سوف تحصل عليه الشركات ضمن برنامج الصفوة الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا، ضمن سعيها لرفع نسبة توطين الوظائف لتشجيع القطاع الخاص لزيادة عدد الموظفين السعوديين؛ شريطة ألا يقل فيها عدد العاملين السعوديين عن 250 موظفًا.

وتفصيلًا، أوضح "الرشودي"، خلال مداخلته مع القناة السعودية، أن المميزات والخدمات تتمثل في تقديم جميع الاستشارات المطلوبة للشركات في مسألة امتثالها لآليات وعمل الوزارة، ودعمهم في حال رغبتهم في سير ذاتية للإدارات العليا والوسطى، وتقديم جميع الخدمات التي تقدم بالفروع في مقرهم.

وأشار إلى أن عملاء الصفوة هم جميع الشركات في القطاع الخاص التي يوجد بها نسبة توطين عالية؛ موضحًا أن بعض القطاعات بها 45٪ وبعضها تصل لـ80٪ من السعوديين؛ شريطة ألا تكون من الشركات التي لديها أقل من 250 موظفًا سعوديًّا.

وأضاف وكيل الوزارة للشؤون العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج الصفوة، من شأنه أن يرفع التنافسية بين المنشآت الواقعة تحت إشراف الوزارة؛ مما ينعكس إيجابًا على رفع نِسَب التوطين وحرص المنشآت على البقاء ضمن نطاق التصنيف المتميز أو الارتقاء لما هو أعلى منه مستوى.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت برنامج الصفوة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت الموطنة وذات الالتزام بأنظمة وتشريعات وقرارات الوزارة.

وتقدم الوزارة لعملاء برنامج الصفوة مجموعة من الخدمات عن طريق مديري العلاقة؛ حيث خصصت الوزارة لكل منشأة مدير علاقة، يقوم بالتعامل المباشر مع طلبات وخدمات المنشأة المصنفة ضمن عملاء الصفوة.

يشار إلى أن الوزارة تصنف المنشآت ضمن عملاء الصفوة في حال التزامها بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني لمدة عام، ولم يقلّ عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 عاملًا سعوديًّا.