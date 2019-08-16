"تقنية الليث": استمرار القبول في "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب"

بشرط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة للمتقدم 5 سنوات

أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.

وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.

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16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440 02:44 PM

بشرط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة للمتقدم 5 سنوات

"تقنية الليث": استمرار القبول في "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب"

صحيفة سبق الإلكترونية

الليث

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أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.

وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.

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