"تقنية الليث": استمرار القبول في "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب"

أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.
وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.
بشرط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة للمتقدم 5 سنوات
أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.
وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.