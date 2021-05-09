شرطة المدينة المنورة تنقذ طفلة كانت معلقة من عنقها بأعلى فندق مهجور

إيقاف والدتها "مالية الجنسية" وُجدت في السطح وإحالتها للنيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية المختصة أثناء قيامها بمهامها لاحظت طفلة معلقة من عنقها بأعلى أحد الفنادق المهجورة. وبمباشرة الحالة - بحمد الله – تم إنقاذ الطفلة ذات الأعوام الثلاثة، ونُقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة.

وأضاف بأنه استُوقفت سيدة من الجنسية المالية في العقد الرابع، وُجدت في سطح الفندق، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها والدتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المدينة المنورة النيابة العامة المدينة المنورة

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09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 01:49 AM

إيقاف والدتها "مالية الجنسية" وُجدت في السطح وإحالتها للنيابة

شرطة المدينة المنورة تنقذ طفلة كانت معلقة من عنقها بأعلى فندق مهجور

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية المختصة أثناء قيامها بمهامها لاحظت طفلة معلقة من عنقها بأعلى أحد الفنادق المهجورة. وبمباشرة الحالة - بحمد الله – تم إنقاذ الطفلة ذات الأعوام الثلاثة، ونُقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة.

وأضاف بأنه استُوقفت سيدة من الجنسية المالية في العقد الرابع، وُجدت في سطح الفندق، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها والدتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.

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