سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان.. بدون جمهور

حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين هناك ومحبّي هذه الرياضة

وجّه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، باقتصار إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان لهذا العام، على المشاركين فقط؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي رياضة سباقات الفورمولا وان.

ووفق "الوكالة البحرينة الرسمية"، وامتثالًا لذلك؛ أعلنت حلبة البحرين الدولية أن السباق سيقتصر على المشاركين فقط، وسيتم نقله متلفزًا.

ونوّهت الحلبة إلى ما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات احترازية وتدابير وقائية حسب المعايير الدولية، أسهمت في احتواء فيروس كورونا (Covid-19) ومنع انتشاره؛ ما جعل البحرين موضع إشادة وتقدير من قبل منظمة الصحة العالمية في طريقة تعاملها مع الفيروس لاحتوائه ومنع انتشاره.