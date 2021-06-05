كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا و126 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ مشيرة إلى وجود 21 مريضًا في غرف العناية؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 46 مريضًا.
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا و126 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ مشيرة إلى وجود 21 مريضًا في غرف العناية؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 46 مريضًا.