كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا و126 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ مشيرة إلى وجود 21 مريضًا في غرف العناية؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 46 مريضًا.