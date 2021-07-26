الإطاحة بمواطن تلفظ على أطباء بأحد مستشفيات مكة وإحالته للنيابة

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر إثر تلفظه على أطباء في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة.

وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

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26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 08:57 PM

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

الإطاحة بمواطن تلفظ على أطباء بأحد مستشفيات مكة وإحالته للنيابة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر إثر تلفظه على أطباء في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة.

وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

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