"الزهراني" للمرتبة الـ15 مستشارًا بأمانة جدة

وافق مجلس الوزراء على ترقية المهندس عايض بن علي بن محمد الزهراني على وظيفة مستشار للشؤون الفنية على المرتبة الخامسة عشرة بأمانة محافظة جدة.

وأعرب "الزهراني" عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 01:36 PM

"الزهراني" للمرتبة الـ15 مستشارًا بأمانة جدة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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وافق مجلس الوزراء على ترقية المهندس عايض بن علي بن محمد الزهراني على وظيفة مستشار للشؤون الفنية على المرتبة الخامسة عشرة بأمانة محافظة جدة.

وأعرب "الزهراني" عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده؛ مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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