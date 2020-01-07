"مجزرة حقيقية" بانتظار آلاف الجمال في أستراليا.. غدًا

رماة محترفون سينفذون عمليات إعدام جماعية للإبل

تنوي السلطات الأسترالية غداً الأربعاء البدء بحملة إعدام جماعية لعشرات الآلاف من الجمال المتواجدة في جنوب البلاد.

وجاء قرار الحكومة الأسترالية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بحجة تسبب الجمال بالاحتباس الحراري من خلال شرب كميات كبيرة من المياه وأكل أوراق الأشجار ما يتسبب بانتشار الحرائق.

وسينفذ عمليات الإعدام رماة محترفون يحلقون بواسطة طائرات مروحية فوق مناطق تجمع الجمال وتحديداً في مناطق "أنانغو بيتجانتجارا ويانكونيتجاتارا".

وسبق للسلطات الأسترالية أن نفذت عمليات إعدام جماعية لقطعان من الجمال.

السلطات الأسترالية الجمال

78

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441 06:43 PM

رماة محترفون سينفذون عمليات إعدام جماعية للإبل

"مجزرة حقيقية" بانتظار آلاف الجمال في أستراليا.. غدًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

25 17,061

تنوي السلطات الأسترالية غداً الأربعاء البدء بحملة إعدام جماعية لعشرات الآلاف من الجمال المتواجدة في جنوب البلاد.

وجاء قرار الحكومة الأسترالية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بحجة تسبب الجمال بالاحتباس الحراري من خلال شرب كميات كبيرة من المياه وأكل أوراق الأشجار ما يتسبب بانتشار الحرائق.

وسينفذ عمليات الإعدام رماة محترفون يحلقون بواسطة طائرات مروحية فوق مناطق تجمع الجمال وتحديداً في مناطق "أنانغو بيتجانتجارا ويانكونيتجاتارا".

وسبق للسلطات الأسترالية أن نفذت عمليات إعدام جماعية لقطعان من الجمال.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

السلطات الأسترالية الجمال

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020