"أمير الشرقية": تقيدوا بوسائل السلامة أثناء التقلبات الجوية.. لا نريد مجازفين

استقبل فريق فرسان التطوعي بالاثنينية والتقى طلاب متوسطة الهدى بصفوى

شدّد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على أهمية التقيد بوسائل السلامة العامة، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي تشهد تقلبات جوية في كل محافظات ومناطق المملكة، مطالباً بأن يحرص الجميع على تجنّب الحوادث والكوارث وألا يكونوا مصدر تعطيل، بل مصدر تسهيل يترك المكان لمن هو مختص؛ فلا نريد من يجازف بنفسه ويعرضها للخطر.

ووجه أمير المنطقة الشرقية، خلال استقباله في مجلس الاثنينية الأسبوعي بديوان الإمارة فريق فرسان الشرقية التطوعي للبحث والإنقاذ، أصحاب الفضيلة وأئمة المساجد وكل منسوبي المدارس بتوعية المجتمع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأماكن الخطرة، وأن يحرص الجميع على الأخذ بأسباب السلامة، مؤكداً أن قيادتنا الحكيمة تخاف الله فينا وتعمل في كل وقت لرفعة هذه البلاد ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتعمل بكل ما بوسعها لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن، وأن يكون الجميع في أحسن حال وأفضل مكان.

وأضاف أن فريق فرسان الشرقية التطوعي صغير بالسن وكبير بالعمل وكانت خطوات الفريق حثيثة وعملت بمنهجية واضحة المعالم وبجهود أبنائها من كل المحافظات وهو عمل لوجه الله تعالى وهذا ليس بمستغرب على أهل هذه البلاد فالمعروف عندهم دائماً وأبداً أنهم أصحاب نجدة وأصحاب مواقف ومن كان بوضع يحتاج أن يساعد لا يتأخر بأي حال من الأحوال، ولكن المهم في الأمر أن هذا الفريق ولله الحمد أخذ بالأسباب الصحيحة التي تؤدي إلى العمل الصحيح، فبالتالي عندما تأخذ بالأسباب الصحيحة فهي تندرج تحت تعليمات معمولة ومعروفة من الجهات المختصة وتؤدي العمل على الوجه المطلوب دون الإضرار، وبعض الأحيان قد يجتهد بعض الأفراد فيكون في اجتهاده ضرر ليس المقصود به الضرر ولكنه لعدم تمكنه مما سيقوم به.

وأشار الأمير سعود بن نايف إلى أن فريق فرسان الشرقية التطوعي وبتعاونه مع حرس الحدود والدفاع المدني والهلال الأحمر بالإضافة إلى خبراتهم الذاتية قد اكتسبوا العديد من المهارات التي تمكنهم من القيام بعملهم بشكل مؤسساتي مندرج تحت منظومة منضبطة تخضع لنظام واضح المعالم.

وأشار إلى أن عمل فريق فرسان الشرقية التطوعي عمل مقدر اسم على مسمى وسنرى هؤلاء الفرسان في تزايد وتكاثر وسيكون الانضمام معهم بشكل مستمر وممنهج ويكونون إحدى الفرق الرائدة في بلادنا.

وقدم الشكر لكل أفراد الفريق وللجهات التي ساندتهم متمنياً للجميع السلامة دائماً وأبداً.

وفي سياق متصل رحب أمير الشرقية بطلاب مدرسة الهدى المتوسطة في صفوى قائلاً: "أرحب بأبنائي الطلاب، وأشد على أيديهم وأقول لهم بمشيئة الله بذرة حسنة، وأنكم بإذن الله مقبلون على تقدم أكثر ما تسعون إليه ونسعد بوجودكم وأن نراكم في أيام مقبلة وأعوام مقبلة، وقد حصلتم على العلم الكثير والعلم الوافر".

من جهته، قدم أمين عام جمعية السلامة المرورية عبدالحميد المعجل كلمة شكر فيها أمير المنطقة الشرقية على دعوته الكريمة وتشجيعه لقطاع الجمعيات الأهلية ودورها في التعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية والصحية، مبيناً في معرض كلمته أن منظمات المجتمع المدني المؤسسي وفريق فرسان الشرقية بالجمعية السعودية للسلامة المرورية أحدها، تعد تجسيداً عملياً لفكرة التكافل الاجتماعي في الإسلام .

وأشار المتحدث الرسمي لفريق الفرسان الشرقية التطوعي فيصل الزهراني إلى أن الفريقٌ تأسس بمجهود فردي من عيسى العنزي بنهاية أبريل 2017 وكبرت دائرة أعضائه لتصل هذا اليوم إلى أكثر من 150 عضواً ولله الحمد، يقدمون خدماتهم تطوعياً لمتعطلي الطرق والعالقين في الرمال والطين والبحث عن المفقودين على مدار الساعة في 8 مدنٍ ومحافظات من الخفجي شمالاً إلى الأحساء جنوباً، إذ أنجز هذا الفريق حتى الآن أكثر من 1250 مهمة تنوعت بين بلاغات تلقاها الفريق بشكل مباشر أو محولة من غرفتي عمليات الدفاع المدني وحرس الحدود بالمنطقة، ويعمل الفريق تحت مظلة الجمعية السعودية للسلامة المرورية، بالرغم من حداثة عمره، إلا أنه حقق الكثير وكرس مبدأ التطوع من خلال تقديم الخدمة وبذل الجهد والوقت لمساعدة الآخرين مصداقاً للحديث الشريف: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

وأشار "الزهراني" إلى أن الفريق لم يهمل جانب التدريب وتطوير مهارات الأعضاء في التعامل مع الأحداث، حيث تم إنشاء لجنة خاصة تعنى بالتدريب والتطوير قَدمت وستُقَدم بإذن الله من خلالها العديد من الدورات التدريبية في فن التعامل مع الجمهور ومهارات ومفهوم العمل التطوعي وكذلك دورات مكثفة في الإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق بالتعاون مع الهلال الأحمر والدفاع المدني.