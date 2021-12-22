"أبوالغيط" و"محمد بن راشد" يوقعان على إعلان الإمارات للغة العربية

بمشاركة وزراء الثقافة العرب

وقّع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، برفقة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووزراء الثقافة العرب؛ على وثيقة "إعلان الإمارات للغة العربية"، وذلك في جناح دولة الإمارات بـ "إكسبو 2020 دبي"، ضمن أعمال أول قمة للغة العربية تنظمها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية.

وتهدف الوثيقة لتعزيز اللغة العربية، وتضاف إلى قائمة المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات في هذا الشأن، وتؤكد حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعم هذه الجهود للنهوض باللغة العربية وصونها.

وقال أبوالغيط: إن إعلان الإمارات يمثل التزامًا عربيًا تجاه لغتنا التي نعتز بها، وتعهدًا بدعمها بصفتها ركنًا أساسيًا من أركان الهوية العربية والعنوان الأهم لوحدة الأمة، عادّاً "إعلان الإمارات" خارطة طريق للنهوض باللغة العربية؛ إذ تناول بالتفصيل في مضمونه جميع المجالات المتعلقة باللغة.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن هذه المبادرة تعد تنفيذًا لتوصيات تقرير حالة اللغة العربية الذي أصدرته وزارة الثقافة والشباب الإماراتية لتشخيص وضع اللغة العربية بشكل شامل، وتقديم مقترحات ترسم مستقبلها.

وتضمن إعلان الإمارات للغة العربية – وفقًا للبيان – بنودًا شملت الهوية والتعليم والمحتوى الرقمي والترجمة وغيرها من الموضوعات التي شدد تقرير حالة اللغة العربية على ضرورة الاهتمام بها لتعزيز مكانة اللغة العربية واستعادتها مكانتها كلغة علم كما هي لغة أدب وجمال.