58,899 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

بالإضافة إلى 193 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت بريطانيا 58,899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,220,515، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,351.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443 11:34 PM

بالإضافة إلى 193 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

58,899 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجّلت بريطانيا 58,899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,220,515، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,351.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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