58,899 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

بالإضافة إلى 193 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت بريطانيا 58,899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و 193 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18,220,515، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159,351.