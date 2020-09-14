السفير سلطان بن سعد مغردًا: أهلاً بمواطني دول التعاون في السعودية

بعد أن تم السماح بدخولهم وخروجهم ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل

رحّب سفير المملكة في الكويت الأمير سلطان بن سعد بمواطني دول التعاون في السعودية بعد أن تم السماح بدخولهم وخروجهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 .


وقال السفير في تغريدة بحسابه في تويتر: «أهلاً وسهلاً بأهلنا وأحبابنا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في بلدهم الثاني ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 من المحرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م.

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14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 02:04 AM

بعد أن تم السماح بدخولهم وخروجهم ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل

السفير سلطان بن سعد مغردًا: أهلاً بمواطني دول التعاون في السعودية

حامد العلي

الرياض

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رحّب سفير المملكة في الكويت الأمير سلطان بن سعد بمواطني دول التعاون في السعودية بعد أن تم السماح بدخولهم وخروجهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 .


وقال السفير في تغريدة بحسابه في تويتر: «أهلاً وسهلاً بأهلنا وأحبابنا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في بلدهم الثاني ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 من المحرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م.

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