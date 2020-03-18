"ترامب" يفعل قانون الإنتاج الدفاعي لمواجهة تداعيات عدوى "كورونا"

سن تشريع يتيح تسريع إنتاج المعدات الطبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لاستخدامه في مواجهة تداعيات عدوى فيروس كورونا، وسن قانونًا يتيح للحكومة الأمريكية تسريع إنتاج المعدات المطلوبة.

وأوضح "ترامب" أنه سيجري إرسال سفينة طبية إلى مدينة نيويورك؛ أكثر المناطق تأثرًا بالفيروس؛ لمساعدة الناس المتضررين بالعدوى، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه سيجري نشر مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي.