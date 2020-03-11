حصيلة "كورونا" في أمريكا.. 987 إصابة و29 وفاة

رصد الفيروس في 38 ولاية

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، 987 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 291 عن حصيلتها السابقة.

وأوضحت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع بزيادة أربعة أشخاص إلى 29، وفقًا لـ"كورونا".

وبيّنت أن هذه الحالات رصدت في 38 ولاية ومقاطعة كولومبيا مقارنة مع 35 ولاية ومقاطعة كولومبيا في تقريرها السابق.

ويشمل التقرير الأحدث 49 حالة لأشخاص جرى ترحيلهم من اليابان ومن مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ تفشي الفيروس، ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي تبلغ عنها كل ولاية على حدة.