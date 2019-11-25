استجابةً لـ"سبق".. بلدية القوز تعالج المياه حول منزل مسنّ معاق

ابنه المصاب بالحد الجنوبي شكر الصحيفة على إيصال معاناتهم

باشرت بلدية القوز بمحافظة القنفذة اليوم عدة مواقع وعددًا من الطرق الرئيسة والفرعية بعد الإبلاغ بشأنها، وتواجدت عدد من المعدات لنزح المياه وسحبها.

جاء ذلك تجاوبًا مع ما نشر في "سبق" يوم أمس بعنوان "شاهد.. المياه تحاصر منزل مسن معاق بالقوز".

وقد تمت معالجة ونزح المياه في مدة وجيزة، حرصًا من الجهات المسؤولة على سلامة المواطنين والممتلكات.

وقد استنفرت بلدية القوز صباح هذا اليوم جهودها من خلال فرقها ومعداتها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدها المركز والقرى التابعة لها هذا الصباح والتي سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم بلدية القوز خليل الشيخي لـ"سبق": شهد مركز القوز صباح هذا اليوم هطول أمطار غزيرة، وقام رئيس بلدية القوز المهندس عبدالله الزبيدي بجولة تفقدية ووجّه فرق ومعدات الطوارئ والكوارث بالبلدية بسرعة مباشرة المواقع وسحب المياه المتجمعة وتحرير عدة طرق أغلقت بسبب جريان الأودية والشعاب.

وأضاف: وقف رئيس البلدية على بعض المواقع الحرجة، ووجّه المهندسين والمختصين بالبلدية بسرعة عمل دراسة عاجلة لوضع حلول دائمة لتجمعات مياه الأمطار لبعض الطرق الرئيسية والفرعية لتحرير المياه المتجمعة بها، وكان برفقته مساعده ورئيس الشؤون الفنية ورئيس المرافق وبعض المراقبين والمختصين.

وأردف "الشيخي": البلدية حريصة كل الحرص على خدمة كافة المواطنين والقرى، كما أن البلدية أعلنت حالة الطوارئ وذلك لما شهدته المنطقة من أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب وأثرت على الطرق والشوارع.

وأشار إلى أن المياه المتجمعة الماضية حول منزل المواطن المسن تم سحبها في حينه واليوم العمل جارٍ ومستمر في عدة مواقع من ضمنها منزل المواطن.

جدير بالذكر أن رئيس مركز القوز عابد العيافي ومدير الدفاع المدني بالقوز الرائد محمد السيد ومدير مخفر القوز النقيب عبده الحسن الدرهمي، قاموا بتفقد عدة مواقع ومتابعة معالجة ونزح المياه وبحث حلول تصريف للمياه، ومن ضمنها موقع منزل المسن إبراهيم أحمد الفقيه.

وقدم ابن المسن والمصاب في الحد الجنوبي "سقاف إبراهيم الفقيه" نيابة عن والده وإخوانه، شكره لمحافظ القنفذة فضا البقمي ورئيس مركز القوز ولمدير مركز الدفاع المدني ومدير مركز الشرطة ورئيس بلدية القوز ووكيل البلدية والمهندس محسن المنديلي على جهودهم ووقفتهم بجانبهم وزيارتهم، وذلك بهدف إيجاد حلول لتصريف المياه عن منزل والدهم المسن والذين انطلقوا في العمل على ذلك.

وأكد أن هذه الزيارة دلالة على اهتمام المسؤولين بأبناء المحافظة وممتلكاتهم.

كما قدم شكره وامتنانه وعرفانه لـ"سبق" التي أوصلت صوته في غضون يوم مع أن معاناتهم قبلها استمرت لأشهر.