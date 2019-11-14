الأخضر يسعى لخطف الصدارة من أوزباكستان

يلتقيان عصر اليوم ضمن التصفيات الآسيوية

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته الرابعة في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين وذلك عندما يلاقي منتخب أوزباكستان اليوم الخميس على ملعب باختاكور في طشقند.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضًا اليمن مع فلسطين على استاد المحرق في المنامة.

وتتصدر أوزباكستان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للسعودية و4 لكل من فلسطين وسنغافورة ونقطتين لليمن.

ويخوض الأخضر مواجهة مهمة، يسعى من خلالها لتعويض تعادله في مباراتين خلال الجولات الثلاث الأولى.

وأعرب هيرف رينارد مدرب السعودية عن طموحه في أن يظهر فريقه بصورة جيدة خلال هذه المباراة، حيث قال: نحن تحت ضغط كبير، ولكننا سنقدم أفضل ما بوسعنا، ما زال أمامنا الوقت الكافي من أجل تحسين التناسق بين اللاعبين في الفريق.

من جهة أخرى فإن منتخب أوزباكستان يواصل عروضه القوية بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام فلسطين، وهي النتيجة التي تسببت بإقالة المدرب السابق هيكتور كوبر وتعيين المدرب الوطني فاديم أبراموف مكانه.