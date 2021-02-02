قوات الأمن البيئي تضبط 9 أطنان حطب معد للبيع في الرياض

إيقاف 13 مواطناً و4 مقيمين.. وإحالتهم للجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 17 مخالفاً لنظام البيئة القاضي بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم 13 مواطناً و4 مقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية، بحوزتهم أكثر من 9 أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع على متن 13 مركبة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة لجهة الاختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب "المالكي" بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين 996 و999 في بقية مناطق المملكة.

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02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 02:26 PM

إيقاف 13 مواطناً و4 مقيمين.. وإحالتهم للجهات المختصة

قوات الأمن البيئي تضبط 9 أطنان حطب معد للبيع في الرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 17 مخالفاً لنظام البيئة القاضي بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم 13 مواطناً و4 مقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية، بحوزتهم أكثر من 9 أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع على متن 13 مركبة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة لجهة الاختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب "المالكي" بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين 996 و999 في بقية مناطق المملكة.

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