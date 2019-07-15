أمير الباحة يدشن مهرجان العسل الدولي الثاني عشر بترف رغدان

يشهد توقيع 3 اتفاقيات

دشن أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ليلة البارحة، مهرجان العسل الدولي الثاني عشر، والبرامج العلمية والترفيهية المصاحبة له، بقرية ترف رغدان.

وفور وصوله مقر المهرجان، قص شريط افتتاح المعرض، ثم تجول به وشاهد محتوياته، مستمعاً إلى شرح من رئيس جمعية النحالين التعاونية بالباحة، ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، الدكتور أحمد بن عبدالله الخازم.

وأوضح "الخازم" أن المهرجان يستمر شهراً، والمعروض فيه تجاوز 30 طناً من العسل السائل والشمع.

واستمع من 30 عارضاً عن معروضاتهم التي تشمل العسل بأنواعه المختلفة من "المورينقا والسدر والسمرة والطلحة والمجرى"، وغيرها من أنواع العسل الذي تجاوز خمسة عشر نوعاً.

بعد ذلك شهد أمير الباحة، توقيع ثلاث اتفاقيات بين رئيس مجلس إدارة النحالين التعاونية، الدكتور أحمد الخازم، ووكيل إمارة منطقة الباحة المكلف، أحمد بن صالح السياري، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، فهد بن عبدالله المجماج، ومدير مؤسسة ديار العز، سعيد بن علي الغامدي.