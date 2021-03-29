"الجبير" يلتقي وزير الدولة الألماني ويبحثان سبل تعزيز التعاون

عبر الاتصال المرئي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنن، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيرها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.