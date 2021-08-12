غرق سفينة ترفع علم بريطانيا قبالة سواحل اليونان

عملية إنقاذ ركابها الـ17 لا تزال مستمرة

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم (الخميس)، أن سفينة ترفع علم بريطانيا، غرقت قبالة جزيرة ميلوس اليونانية، ولا تزال عمليات إنقاذ 17 راكباً مستمرة.

وبين خفر السواحل، أن عدة سفن وطائرة مروحية تابعة للبحرية يساعدون في عمليات الإنقاذ، في حين لم تعرف على الفور ملابسات الحادث، ولم ترد تفاصيل فورية عن نوع السفينة الغارقة، وفقاً لـ"رويترز".