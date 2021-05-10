مخبأة وهذا ما عُثِر عليه بها.. أمريكا تصادر شحنة أسلحة وسفينة مصدرها إيران

ضبط جديد يجدد الاتهامات الموجهة إلى طهران بشأن دعم المليشيا الحوثية

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن سفينة الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية في بحر العرب جاءت من إيران، الأمر الذي يجدد الاتهامات الموجهة إلى طهران بشأن دعم المليشيا الحوثية في اليمن.

تفصيلاً، أعلنت البحرية الأمريكية عن مصادرتها شحنة أسلحة مشبوهة، وبناءً على تحقيقات مع طاقم السفينة المصادرة، فقد جاء المركب من إيران، وعادت أصابع الاتهام لتتجه مرة أخرى صوب إيران؛ ذلك أنها تشكّل أدلة جديدة تشير إلى احتمال تسليح طهران للحوثيين في اليمن رغم حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

وكانت الشحنة مخبأة على متن مركب شراعي عديم الجنسية في بحر العرب، فيما كانت الأسلحة مغلفة بالبلاستيك الأخضر، أسفل سطح السفينة.

ووفقاً للبحرية الأمريكية، فقد تم العثور على قرابة 3000 بندقية هجومية صينية من النوع 56، بالإضافة إلى مئات البنادق الآلية الثقيلة وبنادق القنص، وعشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، كما تضمنت الشحنات عدة مئات من قاذفات القنابل ومعدات رؤية تركب في الأسلحة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون فيما بعد، أنه تم إطلاق سراح طاقم السفينة بمجرد إزالة الشحنات غير المشروعة.

وتعد عملية الضبط هذه الأحدث في بحر العرب، لكنها ليست الأولى من نوعها في المنطقة، إذ بدأت مثل هذه الحوادث منذ عام 2016، واستمرت بشكل متقطع طوال الحرب في اليمن.

ففي يونيو الماضي فقط، ضبطت الولايات المتحدة سفينة محملة بالأسلحة الإيرانية بالقرب من اليمن، ودائماً ما تتهم الحكومة اليمنية طهران بتصدير العتاد إلى الحوثيين، وشهدت السنوات الأخيرة إطلاق الحوثيين لصواريخ بالستية، واستخدام طائرات بدون طيار "مسيرة" مرتبطة بإيران.

ولم تردّ البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة حتى الآن على التصريحات الأمريكية بخصوص ضبط السفينة الجديدة؛ لكن عادة ما تنفي طهران تزويدها للمتمردين والمليشيات بالأسلحة والعتاد، رغم تأكيد الأمم المتحدة على تورط إيران بهذا الشأن.