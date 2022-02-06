"بلدية عفيف" تدعو للإبلاغ عن الآبار والمناهل "المكشوفة"

عبر الاتصال على الرقم الموحد أو من خلال التطبيق

دعت بلدية محافظة عفيف، أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، إلى الإبلاغ عن الآبار والمناهل المكشوفة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.


وأوضحت "البلدية" أن البلاغات يمكن تقديمها من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940)، أو عبر تطبيق بلدي.

عفيف بلدية عفيف الآبار المناهيل بلدي 940

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06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 10:37 PM

عبر الاتصال على الرقم الموحد أو من خلال التطبيق

"بلدية عفيف" تدعو للإبلاغ عن الآبار والمناهل "المكشوفة"

فهد الغبيوي

الرياض

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دعت بلدية محافظة عفيف، أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، إلى الإبلاغ عن الآبار والمناهل المكشوفة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.


وأوضحت "البلدية" أن البلاغات يمكن تقديمها من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940)، أو عبر تطبيق بلدي.

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عفيف بلدية عفيف الآبار المناهيل بلدي 940

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