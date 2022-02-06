"بلدية عفيف" تدعو للإبلاغ عن الآبار والمناهل "المكشوفة"

دعت بلدية محافظة عفيف، أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، إلى الإبلاغ عن الآبار والمناهل المكشوفة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأوضحت "البلدية" أن البلاغات يمكن تقديمها من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940)، أو عبر تطبيق بلدي.
عفيف بلدية عفيف الآبار المناهيل بلدي 940
عبر الاتصال على الرقم الموحد أو من خلال التطبيق
دعت بلدية محافظة عفيف، أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، إلى الإبلاغ عن الآبار والمناهل المكشوفة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأوضحت "البلدية" أن البلاغات يمكن تقديمها من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940)، أو عبر تطبيق بلدي.