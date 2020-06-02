ليبيا تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 168 حالة

سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 168 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 وفيات، مشيراً إلى أن 52 حالة تماثلت للشفاء.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 11:13 AM

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 168 حالة

ليبيا تسجّل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 168 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 وفيات، مشيراً إلى أن 52 حالة تماثلت للشفاء.

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