الزعاق: اليوم قران حادي ..  بداية البرد الفعلي

قال: يكون القمر بجانب نجم الثريا يوم 12 هجري

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم بداية البرد الفعلي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم مرحلة قران حادي الذي يُقال فيه (قران حادي برد بادي) وهي كناية عن بداية البرد الفعلي.

وأضاف: معنى الاقتران هو أن يكون القمر بجانب نجم الثريا يوم 12 هجري، وهذا الاقتران تقريبي وليس تحقيقياً، فأحياناً يقترن القمر به قبل أو بعد هذا التاريخ، كما سيحصل لهذا الاقتران فاقترانهما بعد يومين".

حالة الطقس الأرصاد قران حادي

5

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 01:53 PM

قال: يكون القمر بجانب نجم الثريا يوم 12 هجري

الزعاق: اليوم قران حادي ..  بداية البرد الفعلي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

4 3,684

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم بداية البرد الفعلي.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم مرحلة قران حادي الذي يُقال فيه (قران حادي برد بادي) وهي كناية عن بداية البرد الفعلي.

وأضاف: معنى الاقتران هو أن يكون القمر بجانب نجم الثريا يوم 12 هجري، وهذا الاقتران تقريبي وليس تحقيقياً، فأحياناً يقترن القمر به قبل أو بعد هذا التاريخ، كما سيحصل لهذا الاقتران فاقترانهما بعد يومين".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد قران حادي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019