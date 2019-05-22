بسبب الرواتب.. توقف عمال وحراس الأمن عن العمل بمستشفى فيفاء

"صحة جازان": عاقبنا المقاول وقد نسحب المشروع ونرسيه على آخر

علمت "سبق" من مصادرها أن عمال الشركة المشغلة بمستشفى فيفاء العام، توقفوا عن العمل؛ بسبب تأخر صرف رواتبهم، فيما يدخل حراس الأمن شهرهم الثالث دون رواتب، بعد أن انقطعت دون معرفة الأسباب.

"سبق" تواصلت مع "صحة جازان"؛ والتي أوضحت أنه بالنسبة للقصور في أداء أي مقاول يتم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في العقد، والذي يحدده نظام المنافسات الحكومي، وتتضمن هذه العقوبات الإنذارات والحسم من مستخلصات المقاول الشهرية ومخاطبة مكتب العمل، وجميع ما سبق تم اتخاذه مع المقاول الحالي، وفي حالة استمرار عدم الالتزام فيتم سحب العملية والترسية على مقاول آخر حال توفر شروط السحب.