"الصحة العالمية" تحذر من ارتفاع وفيات كورونا في أوروبا إلى 2.2 مليون

توقّعت ضغطًا شديدًا في وحدات العناية المركزة في 49 دولة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، من أن عدد الوفيات جرّاء "كوفيد-19" في أوروبا قد يرتفع من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بقي الوضع على حاله.

وتوقعت المنظمة ضغطًا عاليًا أو شديدًا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدًا بين الآن والأول من مارس 2022، وفقاً لـ"يورونيوز".

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للوفيات المسجلة قد يصل إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل.