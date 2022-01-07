خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 117100 إصابة جديدة بكورونا و302 حالة وفاة

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 117.100 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 35.226.386 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الهندية، في بيان، اليوم، أنه تم تسجيل 302 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 483.178 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 34.371.845 حالة.
سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 117.100 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 35.226.386 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الهندية، في بيان، اليوم، أنه تم تسجيل 302 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 483.178 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 34.371.845 حالة.