المكسيك: ارتفاع وفيات كورونا إلى 71678

قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و629 وفاة يوم الثلاثاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487، وإجمالي الوفيات إلى 71678.
وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات بلغ 676487
قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و629 وفاة يوم الثلاثاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487، وإجمالي الوفيات إلى 71678.
وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.