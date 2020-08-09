تنبيه متقدم لـ"جازان": أمطار غزيرة في حالة تتواصل لـ8 مساء

"المدني" شدد على أهمية التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً، وما يصاحبها من تأثيرات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 45كم/س، مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية، أو المجازفة بقطع مياه السيول، مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وأكد "الغامدي" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل بكامل طاقاتها من القوى البشرية والآلية وهي في جاهزية تامة على مدار الساعة، وتقوم بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر؛ من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم نشره من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa؛ متمنيًا للجميع السلامة.