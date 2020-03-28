"بري" يهدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم تُعِد المغتربين العالقين جراء "كورونا"

أمهلها إلى الثلاثاء المقبل

هدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، بتعليق تمثيله في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب؛ ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد في ظل تفشي وباء فيروس "كورونا".

وحذر "بري" زعيم حركة "أمل" الشيعية، في بيان صادر عن مكتبه أوردته "رويترز"، من أنه "إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

و"بري" من الشخصيات الأكثر نفوذاً في لبنان، وعيّن وزير المالية وآخرين في الحكومة التي تواجه أزمة مالية وسيصيبها الشلل إذا سحب "بري" دعمه لها.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 07:40 PM

أمهلها إلى الثلاثاء المقبل

"بري" يهدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم تُعِد المغتربين العالقين جراء "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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هدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، بتعليق تمثيله في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب؛ ما لم تتحرك لإعادة المغتربين العالقين خارج البلاد في ظل تفشي وباء فيروس "كورونا".

وحذر "بري" زعيم حركة "أمل" الشيعية، في بيان صادر عن مكتبه أوردته "رويترز"، من أنه "إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".

و"بري" من الشخصيات الأكثر نفوذاً في لبنان، وعيّن وزير المالية وآخرين في الحكومة التي تواجه أزمة مالية وسيصيبها الشلل إذا سحب "بري" دعمه لها.

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